На Харківщині триває евакуація населення з прифронтових районів

28 грудня правоохоронці вивезли з Купʼянської та Кіндрашівської територіальних громад п’ять громадян.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області евакуювали трьох мешканців міста Куп’янськ та двох села Московка.

Евакуйованих громадян службовим автотранспортом доставили в безпечні місця та передали працівникам Координаційного Гуманітарного центру в Харківській області для подальшого транспортування за межі Куп’янського району.

В поліції нагадують, – якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости