Протягом двох місяців критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус

З 1 грудня 2024 року запрацювали нові правила визначення критичності для підприємств. До 28 лютого 2025 року всі критично важливі підприємства повинні будуть підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв.

Про це повідомляє Економічна правда.

Ця вимога стосується всіх компаній, незалежно від того, коли вони востаннє підтверджували статус критичності або до якої дати він діятиме. На це підприємства матимуть ще два місяці.

Це означає, що працівники залишатимуться заброньованими до кінця лютого. Якщо підприємство не зможе підтвердити свою критичність за новими правилами, то працівники втратять бронювання з 1 березня.

Щоб отримати статус «критично важливого» підприємство має відповідати двом умовам:

відсутність податкових боргів;середня зарплата на підприємстві має бути не менше 20 тис. грн (або 2,5 мінімальні зарплати); зарплата кожного військовозобов’язаного працівника, якого бронює підприємство, повинна становити не менше 20 тис. грн.

Щоправда, остання вимога стосується лише приватного бізнесу. Держава щомісяця моніторитиме розмір зарплати заброньованих.

Третій критерій керівник підприємства обирає самостійно з наявних у постанові №76 регіональних чи галузевих критеріїв. Усі бронювання будуть здійснюватись лише через «Дію».

Агентство Телевидения Новости