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У Харкові на вулиці Астрономічній рух транспорту заборонений ще на два дні

У Харкові на вулиці Астрономічній рух транспорту заборонений ще на два дні

Рух транспорту на вул. Астрономічній, на ділянці від вул. Академіка Проскури до в’їзду Астрономічного, заборонений до 17:00 30 грудня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з продовженням термінів виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах водовідведення. Раніше рух планувалося відкрити 28 грудня.Об’їхати закриту ділянку можна вул. Академіка Проскури, пр. Жуковського, в’їздом Астрономічним та іншим прилеглими вулицями.

У зв’язку з цим автобус №33 курсує за зміненим маршрутом: ст. м. «Держпром» – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського (Свято-Миколаївський храм).

Агентство Телевидения Новости

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