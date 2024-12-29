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У Харкові горіла п’ятиповерхівка на Салтівці: двоє постраждалих
Сьогодні, 29 грудня о 2:58, у п’ятиповерхівці у Салтівському районі Харкова виникла побутова пожежа. Горіли домашні речі, коридор та кімната квартири на другому поверсі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Площа пожежі склала 20 кв. м. Постраждали двоє людей: 42-річна жінка 1982 та 48-річний чоловік – вони були госпіталізовані.
Також шістьох людей рятувальники вивели на свіже повітря.
Причина загоряння встановлюється.