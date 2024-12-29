НМТ-2025: до яких предметів готуватися та коли відбудеться тестування

Національний мультипредметний тест НМТ у 2025 році заплановано провести у період із 14 травня до 25 липня. Терміни визначено наказом Міністерства освіти і науки України, який набув чинності 27 грудня 2024 року.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

НМТ буде проведено у формі комп’ютерного тестування. Окрім цього, ним затверджено перелік навчальних предметів, із яких відбудеться тестування.

НМТ міститиме два блоки: основний, до якого увійдуть три обов’язкові навчальні предмети, і додатковий, що міститиме завдання з одного навчального предмета на вибір.

Обов’язкові предмети:

українська мова;математика;історія України.

Предмети на вибір:

українська література;іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька);біологія;фізика;хімія;географія.

Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи. Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.

Нагадаємо, у 2025 році проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання скасовано, а прийом на навчання для здобуття вищої освіти здійснюватиметься в особливому порядку.

Агентство Телевидения Новости