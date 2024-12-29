Українські біженці хочуть залишитися в Норвегії навіть після завершення війни, – дослідження

Майже половина всіх українських біженців у Норвегії, 47%, кажуть, що не повернуться в Україну, навіть якщо війна закінчиться.

Про це пише норвезьке видання Verdens Gang.

Також, за статистикою, набагато більше хлопчиків-підлітків приїжджають до Норвегії з України, ніж раніше. Лише 10 відсотків з них кажуть, що хочуть повернутися в Україну, йдеться у звіті, підготовленому на замовлення Imdi, повідомляє NRK.

За словами дослідниці Вільде Хернес з Інституту міських і регіональних досліджень (NIBR) при Oslo Met, спостерігаються дві тенденції серед українців.

«Одна з них полягає в тому, що ті, хто вже тривалий час перебуває в Норвегії, з більшою ймовірністю хочуть залишитися. Інша полягає в тому, що ті, хто приїхав нещодавно, тепер частіше заявляють, що хочуть залишитися в Норвегії з самого початку», – з’ясували соціологи.

Дослідники також спостерігають нову тенденцію: значне зростання чисельності 16-17-річних хлопців-підлітків, які зараз приїжджають до Норвегії.

«Припущення полягає в тому, що вони, можливо, захочуть виїхати, поки це ще законно, до того, як їх змусять брати участь у війні», – кажуть в Інституті міських і регіональних досліджень.

В опитуванні, опублікованому в січні минулого року, кожен третій українець, який приїхав до Норвегії за останні два роки, сказав, що хоче залишитися. Більш ніж половина не були впевнені, чи хочуть вони повернутися, коли війна закінчиться.

У 2023 році, через рік після повномасштабного вторгнення росії, кожен п’ятий українець заявляв, що хоче залишитися в Норвегії після закінчення війни.

Агентство Телевидения Новости