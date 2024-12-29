Шестеро людей постраждали у ДТП за участі автобуса у Харкові

28 грудня близько 20:30 у Харкові на проспекті Тракторобудівників не розминулися маршрутний автобус MAN та автомобіль Suzuki. Шестеро людей зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, 32-річний водій автомобіля Suzuki не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автобусом МАН.

Через ДТП постраждали троє людей з автівки та три пасажири автобуса.

Постраждалі дістали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися по медичну допомогу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости