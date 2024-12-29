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Мінус 60 одиниць озброєння та 131 солдат: страти окупантів на Харківському напрямку

Мінус 60 одиниць озброєння та 131 солдат: страти окупантів на Харківському напрямку

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 56 ударів дронами-камікадзе та здійснили 388 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 131 солдат, з них безповоротні – 44, санітарні – 87.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 60 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

7 артилерійських систем;12 автомобілів;5 одиниць спецтехніки;36 БпЛА.

Знищено:

110 укриттів для особового складу;2 стартові позиції запуску БпЛА;2 місця зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости

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