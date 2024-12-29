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У Харкові в університеті Каразіна відкрили лабораторію молекулярно-генетичних досліджень

У Харкові в університеті Каразіна відкрили лабораторію молекулярно-генетичних досліджень

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відкрили новий освітньо-науковий простір – відділ молекулярно-генетичних досліджень у лабораторії біомедичних досліджень Karazin BioMed кафедри біохімії біологічного факультету. Подія відбулася з нагоди 90-річчя заснування кафедри біохімії.

Про це повідомила пресслужба Каразінського університету.

Діяльність нового відділу спрямована на розробку нових ефективних методів збереження життєздатності клітин людини в несприятливих умовах, розробку інноваційних тест-систем для експрес-діагностики придатності трансплантатів для потреб військової та цивільної медицини.

Освітні можливості та перспективи

Лабораторія забезпечує підготовку студентів за програмами «Біологія», «Біохімія» та «Медицина». З наступного року планується запуск нової освітньої програми – «Лабораторна діагностика». Також лабораторія бере участь у програмах післядипломної медичної освіти за напрямами «Генетика лабораторна», «Клінічна імунологія» та «Клінічна біохімія».

Наукові дослідження та обладнання

Науковці відділу розробляють новітні методи збереження життєздатності клітин людини, тест-системи для діагностики трансплантатів та інноваційні підходи для військової й цивільної медицини. Лабораторія оснащена сучасним обладнанням, зокрема роботизованим комплексом QIAcube для виділення ДНК, РНК і білків, а також системою AriaMx для ПЛР-аналізу в режимі реального часу.

Інновації для студентів

Лабораторія дозволяє навчатися як офлайн, так і дистанційно. Кожен прилад оснащений віртуальним симулятором, що дає змогу студентам відпрацьовувати навички онлайн.

За словами декана медичного факультету Тетяни Лядової, лабораторія є базою практики для студентів та слухачів післядипломної освіти, а також активно залучена до наукових досліджень, спрямованих на вирішення проблеми стійкості бактерій до антибіотиків.

Агентство Телевидения Новости

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