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Україна отримала понад 150 млн євро на фінансування ОПК, – Умєров

Україна отримала понад 150 млн євро на фінансування ОПК, – Умєров

Понад 150 мільйонів євро отримала Україна на фінансування оборонно-промислового комплексу. Допомогу надали Данія, Франція та Литва.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

111 млн євро отримані на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони України, Мінстратегпромом та Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

29 млн євро – грант від уряду Франції  на посилення безпеки і оборони України.

10 млн євро – на розвиток українського ОПК відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.

Зазначені кошти зокрема будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок.

Агентство Телевидения Новости

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