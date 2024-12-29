Україна отримала понад 150 млн євро на фінансування ОПК, – Умєров

Понад 150 мільйонів євро отримала Україна на фінансування оборонно-промислового комплексу. Допомогу надали Данія, Франція та Литва.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

111 млн євро отримані на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони України, Мінстратегпромом та Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

29 млн євро – грант від уряду Франції на посилення безпеки і оборони України.

10 млн євро – на розвиток українського ОПК відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.

Зазначені кошти зокрема будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок.

Агентство Телевидения Новости