Україна отримала понад 150 млн євро на фінансування ОПК, – Умєров
Понад 150 мільйонів євро отримала Україна на фінансування оборонно-промислового комплексу. Допомогу надали Данія, Франція та Литва.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
111 млн євро отримані на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони України, Мінстратегпромом та Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.
29 млн євро – грант від уряду Франції на посилення безпеки і оборони України.
10 млн євро – на розвиток українського ОПК відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.
Зазначені кошти зокрема будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок.