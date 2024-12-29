На Харківщині ЗСУ відбили сім атак росіян, один бій триває

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 29 грудня. Триває 1040 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

За сьогодні кількість ворожих атак на фронті зросла до 133.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Від обстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Тимофіївка, Бачівськ, Сеньківка, Берилівка та Олександрівка.

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції підрозділів ЗСУ в районі Гатища.

Шість разів ворог атакував позиції українських захисників на Куп’янському напрямку. ЗСУ відбили ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Кучерівки та Лозової. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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