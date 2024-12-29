Двоє людей госпіталізовані після обстрілу села на Харківщині

29 грудня близько 3:00 збройні сили рф здійснили артилерійський обстріл села Загризове Борівської громади Ізюмського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Дістали поранення двоє мирних жителів: 63-річний чоловік та жінка 65 років. Постраждалих доставили до лікарні.

Пошкоджено приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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