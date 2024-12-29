У Харкові частина Слобідського району залишиться без газу: адреси

Завтра, 30 грудня, фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах у Слобідському районі Харкова. У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання у низці будинків.

Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».

Адреси, за якими 30 грудня буде припинено газопостачання:

проїзд Корсиківський – всі будинки;вул. Соїча – всі будинки;вул. Куп’янська – всі будинки;вул. Кошкіна – всі будинки;пров. Корсиківський – всі будинки;пров. Віленський – всі будинки;пров. Бетховена – всі будинки;вул. Георгія Тарасенка – буд. 119, 121, 145, 147;просп. Героїв Харкова – буд. 122, 124/7, 124/5-А, 124/4, 124, 124-А, 124/3, 187, 191, 193;проїзд Афанасія Фірсова – буд. 2-А, 2-Б, 4-А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 18-А, 20, 22, 24;вул. Вузлова – буд. 28.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання.

Агентство Телевидения Новости