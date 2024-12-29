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29.12.2024 21:46
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У Харкові частина Слобідського району залишиться без газу: адреси

У Харкові частина Слобідського району залишиться без газу: адреси

Завтра, 30 грудня, фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах у Слобідському районі Харкова. У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання у низці будинків.

Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».

Адреси, за якими 30 грудня буде припинено газопостачання:

проїзд Корсиківський – всі будинки;вул. Соїча – всі будинки;вул. Куп’янська – всі будинки;вул. Кошкіна – всі будинки;пров. Корсиківський – всі будинки;пров. Віленський – всі будинки;пров. Бетховена – всі будинки;вул. Георгія Тарасенка – буд. 119,  121,  145,  147;просп. Героїв Харкова – буд. 122,  124/7,  124/5-А,  124/4,  124,  124-А,  124/3,  187,  191,  193;проїзд Афанасія Фірсова – буд. 2-А,  2-Б,  4-А,  4,  5,  6,  7,  8,  10,  12,  14,  18,  18-А,  20,  22,  24;вул. Вузлова – буд. 28.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання.

Агентство Телевидения Новости

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