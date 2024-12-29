На Харківщині окупанти скинули вибухівку на мотоцикліста

29 грудня у селі Петропавлівка Купʼянського району на Харківщині дістав вибухове поранення мирний житель. Окупанти скинули на чоловіка боєприпас з БпЛА.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, постраждалий їхав на мопеді в той момент, коли війська рф атакували населений пункт. Чоловіка доставили до лікарні.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости