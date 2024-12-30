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На Харківщині попрощалися зі стрільцем із Дергачівської громади

На Харківщині попрощалися зі стрільцем із Дергачівської громади

Дергачівська громада попрощалася із Максимом Кононенком, солдатом 111-ї окремої бригади ТрО ЗСУ, який помер 24 грудня у місті Дніпро.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Максим Кононенко народився у Безруках, де проживав та закінчив місцевий ліцей у 2004 році. З 2005 по 2008 роки навчався у Харківському професійному ліцеї, де здобув фах кухаря-кондитера. До того як долучитися до Сил оборони працював на меблевій фабриці у Харкові.

У червні 2024 року Максим вступив до Збройних сил України, боронив Україну на важких ділянках фронту, мав спеціальність стрільця.

На момент смерті чоловікові було 35 років. Жителі громади провели героя в останню путь у Безруках.

Агентство Телевидения Новости

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