Вночі над Україною ППО збила 21 безпілотник

У ніч на 30 грудня, починаючи з 19:00 29 грудня, противник застосував для атаки по Україні 43 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники інших типів, які запускав із Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 ударний БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

У Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки громадян.

Агентство Телевидения Новости