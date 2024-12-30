У Харкові для нацгвардійців облаштували сучасний тренажерний зал

Бійцям 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України «Скіф» Харківська міська рада передала 13 сучасних спортивних тренажерів. Серед обладнання загальною вартістю понад 1,5 мільйона гривень – бігові доріжки, тренажери-кросовери, лижні тренажери та інше.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

«Я неодноразово переконувався в тому, що спорт – найефективніший та найдоступніший метод реабілітації моїх побратимів», – розповів начальник з фізичної підготовки та спорту бригади Сергій Кіяшко.

За його словами, у 2024 році понад 20 нацгвардійців з пораненнями різного ступеня важкості взяли участь у 16 міжнародних та національних спортивних заходах, на яких вибороли 102 золотих, 100 срібних та 55 бронзових медалей.

Харківська міська рада виділила кошти з міського бюджету для закупівлі спортивного обладнання для бригади.

«Це дуже важливо, щоб якомога більше наших побратимів мали можливість залучитись до занять спортом, зняти під час занять емоційну напругу, переключитись і водночас загартувати свої здоров’я та бойовий дух», – наголосив начальник з фізичної підготовки та спорту бригади Сергій Кіяшко.

За словами психологині одного з підрозділів бригади Марії, тренажери не лише допомагають бійцям фізично зміцнитись, але й виховують командний дух підтримки один одного.

«Наведу приклад. Серед подарованих тренажерів є такий, де одна людина лежить, а інша має її підтримувати. Це і спілкування, і робота в команді. Окрім того, кожен тренажер підвищує тиск людини, яка на ньому займається, поступово. Це контрольована дія. Боєць може бачити відразу свої успіхи, а це вкрай важливо», – зазначила психологиня.

Як зазначають інструктори з фізичної підготовки та спорту бригади, передане спортивне обладнання дозволить залучити ще більше військовослужбовців та ветеранів з пораненнями до занять адаптивним спортом.

Агентство Телевидения Новости