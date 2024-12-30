У Харкові пройшла міжконфесійна зустріч капеланів НГУ та ЗСУ

В одній з протестантських церков Харкова відбулась міжконфесійна зустріч капеланів Національної гвардії України та ЗСУ. Концертну програму влаштував військовий оркестр Слобожанських «Скіфів».

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

«Це третя зустріч у цьому році – ми вже проводили такі заходи у наших братів мусульман та в православній церкві України. Ми віримо, що Христос у 2025 році ниспошле нам довгоочікувану Перемогу і ми будемо жити в успішній Україні», – сказав архієпископ Харківський та Слобожанський ПЦУ Митрофан.

На заході були присутні понад 50 капеланів від різних церков та з різних областей України. Спеціально для військових капеланів оркестр бригади НГУ «Скіф» підготував майже годинну концертну програму, яка складалася з відомих творів української народної музики, світових шлягерів та навіть складних джазових композицій.

«Капеланська служба відіграє важливу роль у житті не лише військовослужбовців. Тому нам дуже приємно, що організатори запросили на цю зустріч саме військовий оркестр нашої 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф», – відзначив керівник оркестру Володимир Столяров.

На думку начальника служби військового капеланства Слобожанської бригади Юрія Германа, між капеланами та військовими музикантами багато спільного в задачах та методах роботи.

«У першу чергу мова йде про дух: духовий оркестр, душпастирська опіка. Ми маємо підтримувати саме дух військовослужбовців, як те, що рухає та надає сил нашим побратимам під час збройної боротьби з російським агресором», – вважає офіцер.

Зазначимо, оркестр Слобожанської бригади НГУ бригади має давні дружні та міцні стосунки з Українською Християнською Євангельською Церквою. Саме представники цієї церкви неодноразово допомагали гвардійським музикантам та бригаді в цілому.

Агентство Телевидения Новости