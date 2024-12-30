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Нічний удар БпЛА на Харківщині: правоохоронці показали наслідки

Нічний удар БпЛА на Харківщині: правоохоронці показали наслідки

29 грудня близько 23:05 війська рф атакували ударним безпілотником село Таранівка Зміївської громади Чугуївського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі приміщення.

Без постраждалих.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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