Після кібератаки Мінюст відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів
Після масштабної кібератаки росіян відновлено роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів. Запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.
Про це повідомили в міністерстві юстиції України.
Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.
«Всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж п’яти робочих днів. Впроваджено посилені заходи кіберзахисту», – йдеться в повідомленні.