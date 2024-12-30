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За добу на Харківському напрямку знищено 84 укриття окупантів та дві стартові позиції запуску БпЛА

За добу на Харківському напрямку знищено 84 укриття окупантів та дві стартові позиції запуску БпЛА

Минулої доби на Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ, обидва штурми відбито, противник успіху не мав. Окупанти завдали 55 ударів дронами-камікадзе та здійснили 342 обстріли позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 83 солдати, з них безповоротні – 27, санітарні – 56.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

5 артилерійських систем,7 автомобілів,6 одиниць спецтехніки,22 БпЛА.

Знищено:

84 укриття для особового складу,2 стартові позиції запуску БпЛА,1 місце зберігання боєприпасів,1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Агентство Телевидения Новости

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