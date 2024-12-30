За добу на Харківському напрямку знищено 84 укриття окупантів та дві стартові позиції запуску БпЛА
Минулої доби на Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ, обидва штурми відбито, противник успіху не мав. Окупанти завдали 55 ударів дронами-камікадзе та здійснили 342 обстріли позицій захисників України.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Втрати ворога за минулу добу склали 83 солдати, з них безповоротні – 27, санітарні – 56.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
5 артилерійських систем,7 автомобілів,6 одиниць спецтехніки,22 БпЛА.
Знищено:
84 укриття для особового складу,2 стартові позиції запуску БпЛА,1 місце зберігання боєприпасів,1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.