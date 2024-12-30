Троє людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби військові рф обстрілювали Харківщину FPV-дронами, БпЛА, з артилерії. Внаслідок злочинних дій окупантів дістали поранення троє цивільних громадян.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок артобстрілу в селі Загризове Ізюмського району дістали поранення цивільні чоловік та жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння.

Протягом дня ворог обстрілював Куп’янськ та населені пункти району. Пошкоджені приватні домоволодіння, паркани, дорожнє покриття, будівлю приватного підприємства. В селі Петропавлівка постраждав цивільний чоловік.

Через російські БпЛА «шахед» в населених пунктах Таранівка та Печеніги Чугуївського району пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, ЛЕП.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація. 29 грудня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали вісьмох людей.

Агентство Телевидения Новости