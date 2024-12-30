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Гарячі обіди в поїздах Укрзалізниці: меню розробив шеф-кухар Євген Клопотенко

Гарячі обіди в поїздах Укрзалізниці: меню розробив шеф-кухар Євген Клопотенко

Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень в сервісі Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«З цього тижня ми розпочинаємо тестування якісного харчування на деяких найдовших рейсах», зазначають залізничники.

Нова послуга з’явиться на таких рейсах:

№351/352 Київ — Кишинів№95/96 Київ — Рахів№29/30 Київ — Ужгород№4/3 Запоріжжя — Ужгород

Меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко.

«Страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання», – йдеться у повідомленні.

Провідники зазначених поїздів можуть запропонувати:

Карпатські деруни;омлет із житомирських яєць;курку з подільською картоплею та овочами;кримськотатарський плов з яловичиною — абсолютний фаворит пасажирів, наголошують залізничники.

Вартість страв: від 170 до 190 гривень.

Агентство Телевидения Новости

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