Гарячі обіди в поїздах Укрзалізниці: меню розробив шеф-кухар Євген Клопотенко
Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень в сервісі Укрзалізниці.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«З цього тижня ми розпочинаємо тестування якісного харчування на деяких найдовших рейсах», зазначають залізничники.
Нова послуга з’явиться на таких рейсах:
№351/352 Київ — Кишинів№95/96 Київ — Рахів№29/30 Київ — Ужгород№4/3 Запоріжжя — Ужгород
Меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко.
«Страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання», – йдеться у повідомленні.
Провідники зазначених поїздів можуть запропонувати:
Карпатські деруни;омлет із житомирських яєць;курку з подільською картоплею та овочами;кримськотатарський плов з яловичиною — абсолютний фаворит пасажирів, наголошують залізничники.
Вартість страв: від 170 до 190 гривень.