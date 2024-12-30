Стендап-коміка Комісаренка у Білорусі засудили до шести років позбавлення волі

Мінський міський суд заочно засудив стендап-коміка В’ячеслава Комісаренка до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Комісаренка визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу Білорусі: розпалювання ворожнечі, наклеп і образа на адресу самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Судовий процес був проведений у порядку спеціального провадження, а вирок ухвалено після того, як Комісаренко, який є автором мему про «Чик-чирика», на одному з шоу публічно образив Лукашенка.

Комісаренко назвав Лукашенка «Чик-чириком», висміяв його «нетримання» за владу, а також заявив: «З білоруським паспортом тобі потрібна віза в кожну країну. Тому що наш Чик-чирик з усім світом пересварився і нам нікуди не можна».

Згідно з вироком, Комісаренка було покарано за сукупністю злочинів, що включають статті про наклеп та образу президента. Штрафи накладалися після кількох подібних інцидентів, де Комісаренко висловлював публічні зауваження, що були розцінені як образливі стосовно керівництва Білорусі.

Агентство Телевидения Новости