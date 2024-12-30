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Україна і США підписали угоду на 15 млрд доларів
США нададуть Україні 15 млрд доларів, забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів рф.
Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки» – зазначив Шмигаль.
Прем’єр подякував США та Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка «змушує росію платити за агресію проти України».