Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:37
Просмотров: 93

Україна і США підписали угоду на 15 млрд доларів

Україна і США підписали угоду на 15 млрд доларів

США нададуть Україні 15 млрд доларів, забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів рф.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки» – зазначив Шмигаль.

Прем’єр подякував США та Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка «змушує росію платити за агресію проти України».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 