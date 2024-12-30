Україна і США підписали угоду на 15 млрд доларів

США нададуть Україні 15 млрд доларів, забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів рф.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки» – зазначив Шмигаль.

Прем’єр подякував США та Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка «змушує росію платити за агресію проти України».

Агентство Телевидения Новости