У Харкові перед судом постануть учасниці оборудки: хотіли заробити гроші на «єВідновленні»

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох жінок за фактами шахрайства та підроблення, збуту, використання підроблених офіційних документів (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у період 2023-24 років в Ізюмському районі дві державні реєстраторки та місцева мешканка організували «схему» обкрадання державного бюджету через програму «єВідновлення».

Вони оформили документи з фіктивними відомостями для подальшого отримання грошей за нібито зруйнований будинок на території Оскільської ТГ Ізюмського району внаслідок збройної агресії рф.

Насправді будинок не зазнав жодних пошкоджень чи руйнувань з моменту повномасштабного вторгнення ворога. Будинок був демонтований ще до початку війни, а будь-які правовстановлюючі документи на нього відсутні.

Завдяки підробленим документам була проведена державна реєстрація права власності на вказаний об’єкт нерухомості. Через незаконну оборудку у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна сформовано сертифікат на суму понад 1,5 млн гривень, який дає право на отримання компенсації.

Обвинувачених судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости