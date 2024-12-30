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243 людини були евакуйовані на Харківщині за тиждень

243 людини були евакуйовані на Харківщині за тиждень

Триває евакуація людей з населених пунктів Куп’янського, Ізюмського районів, Дергачівської громади, які піддаються невпинним обстрілам з боку військ рф.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

За попередній тиждень вдалося вивезти 243 громадян, більшість з яких похилого віку. Серед евакуйованих 99 чоловіків, 124 жінки та 20 дітей.

Поліцейські відділу превенції Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області допомагають громадянам у пункті евакуації та постійно забезпечують правопорядок та публічну безпеку.

У поліції нагадують, – «якщо ви або ваші знайомі вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації або за номером 102».

Агентство Телевидения Новости

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