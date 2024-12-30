Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:37
Просмотров: 91

МСЕК ліквідовано: Зеленський підписав закон

МСЕК ліквідовано: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 2025 року.

Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту – про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи (№12178), пише УНІАН.

Зазначається, що закон було повернуто з підписом від президента України сьогодні, 30 грудня.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №12178, яким передбачено реформу МСЕК.

Зокрема, що з 1 січня 2025 року запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 