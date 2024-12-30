МСЕК ліквідовано: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 2025 року.

Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту – про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи (№12178), пише УНІАН.

Зазначається, що закон було повернуто з підписом від президента України сьогодні, 30 грудня.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №12178, яким передбачено реформу МСЕК.

Зокрема, що з 1 січня 2025 року запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів.

Агентство Телевидения Новости