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Відбувся великий обмін військовополоненими між Україною і росією

Відбувся великий обмін військовополоненими між Україною і росією

Внаслідок нового обміну військовополонених у понеділок 30 грудня Україна повернула 189 своїх оборонців.

Про це повідомляє Офіційний канал Президента України – Володимира Зеленського.

«Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому», – написав Зеленський у Телеграм.

«Це військові – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Кожного вдома чекають рідні та близькі. І це радість, що нам вдалося їх повернути. Сьогодні ще 189 родин щасливі», – наголосив Президент.

Агентство Телевидения Новости

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