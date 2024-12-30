Обстріл Ківшарівки на Харківщині: у поліції показали наслідки

Поліція документує наслідки обстрілу селища Ківшарівка Харківської області.

Загинула 51-річна цивільна жінка, повідомляє поліція Харківської області.

30 грудня о 14:00 росіяни вдарили по селищу Ківшарівка з артилерії. Місцева мешканка потрапила в епіцентр обстрілу та отримала травми, не сумісні з життям.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські збирають уламки, документують наслідки обстрілу, встановлюють тип озброєння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости