В Україні в чотири рази подорожчає транспортування газу
З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази.
Про це повідомляє LIGA.net.
Таке рішення на засіданні 30 грудня ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики у зв’язку з припиненням транзиту російського газу.
«У 2024 році 85% доходу – це транспортування газу походженням з Російської Федерації. Тобто 15% – це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка України потребує зважених рішень» – сказав на засіданні Дмитро Липпа, гендиректор Оператора ГТС України.
Він запевнив, що Оператор ГТС зі свого боку вжив усіх заходів для зниження витрат: закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізують кількість персоналу і видатки.
Згідно з рішенням НКРЕКП, тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%.
Це стане додатковим тягарем для промислових підприємств, попередили представники бізнесу, які взяли участь у засіданні.