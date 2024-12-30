У Харкові запускають X-сard для переселенців
Команда проєкту «Картка харків’янина» запускає X-Card для внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє міськрада.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
«Ця картка – не лише зручний інструмент, а й символ підтримки та об’єднання. Вона відкриває доступ до системи лояльності від соціально відповідального бізнесу, а також до численних можливостей, що допоможуть переселенцям комфортно інтегруватися в життя Харкова», – зазначили на сторінках проєкту в соціальних мережах.
Для створення цієї картки команда проєкту залучила унікальних партнерів.