У Харкові запускають X-сard для переселенців

Команда проєкту «Картка харків’янина» запускає X-Card для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє міськрада.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Ця картка – не лише зручний інструмент, а й символ підтримки та об’єднання. Вона відкриває доступ до системи лояльності від соціально відповідального бізнесу, а також до численних можливостей, що допоможуть переселенцям комфортно інтегруватися в життя Харкова», – зазначили на сторінках проєкту в соціальних мережах.

Для створення цієї картки команда проєкту залучила унікальних партнерів.

Агентство Телевидения Новости