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Серед звільнених військовополонених – двоє мешканців Харківщини
У результаті 59-го обміну з полону звільнені двоє українських захисників, які проживають у Харківській області.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Один військовий з селища Сахновщина Берестинського району, другий з селища Борова Чугуївського району.
«Президент України Володимир Зеленський, команда Офісу Президента, Центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими докладають максимум зусиль, щоб повернути всіх наших людей», – зазначив Синєгубов.