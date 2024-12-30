Серед звільнених військовополонених – двоє мешканців Харківщини

У результаті 59-го обміну з полону звільнені двоє українських захисників, які проживають у Харківській області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Один військовий з селища Сахновщина Берестинського району, другий з селища Борова Чугуївського району.

«Президент України Володимир Зеленський, команда Офісу Президента, Центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими докладають максимум зусиль, щоб повернути всіх наших людей», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости