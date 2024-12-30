У Харкові рятувальники вшанували пам’ять загиблих побратимів

30 грудня на місці, де у квітні цього року загинули троє рятувальників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко та Владислав Логінов, зібрались їхні рідні та колеги-рятувальники, щоб вшанувати світлу пам’ять надзвичайників.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До меморіальної дошки поклали квіти та вшанували загиблих хвилиною мовчання.

На знак пошани начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов вручив державні нагороди-ордени «За мужність» III ступеню (посмертно) рідним загиблих колег.

Автор меморіальної дошки загиблим вогнеборцям – скульптор Катіб Сафар-огли Мамедов.





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