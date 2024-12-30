На Куп’янському напрямку тривають шість боїв, окупанти атакують біля чотирьох населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 30 грудня. Триває 1041 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На даний час відбулося 153 бойових зіткнення. Найгарячішою сьогодні є ситуація на Покровському, Курахівському, Лиманському та Времівському напрямках.

За сьогодні противник завдав по території України одного ракетного удару (задіяв одну ракету), використав для ураження 674 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3200 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська та Липців.

Сьогодні на даному напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 43 окупантів, знищили танк, артилерійську систему, протитанковий засіб, три автомобілі, 18 БпЛА та два засоби зв’язку противника, також значно пошкодили артсистему та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до позицій ЗСУ неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового. На даний час тривають шість боєзіткнень.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости