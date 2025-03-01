Дев’ять атак «шахедів» на Харків та КАБи на область: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

1 березня 4:35 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Макариха. Влучання 1 КАБ у відкриту територію. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

28 лютого – 1 березня 22:57 – 00:23 Харків. Ворог 9 разів атакував місто БПЛА. Пошкоджено: 2 адмінбудівлі, 6 багатоповерхових будинків, 3 приватних будинків, 1 магазин, 2 авто, АЗС, супермаркет.Внаслідок влучання БпЛА типу будівлі на території лікарні пошкоджені 2 будівлі. Постраждали 7 людей — у легкому стані, без госпіталізації.

23:20 Харківський р-н, Нововодолазька ТГ, селище Нова Водолага. На території підприємства внаслідок збиття БПЛА пошкоджено виробничий цех, дах будівлі, приватні будинки.

11:45 Богодухівський район, Золочівська ТГ, село Калинове Внаслідок влучання КАБ частково пошкоджено 5 приватних будинків, будинок культури, магазин, 1 автомобіль, електромережі. Також зафіксовані обстріли КАБсело Карасівка, село Чорноглазівка, село Орішанка, село Довжик.

10:22 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Безруки. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та Лозової.

Агентство Телевидения Новости