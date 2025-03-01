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Слобожанські «Скіфи» здобули 22 медалі на змаганнях ветеранів

Слобожанські «Скіфи» здобули 22 медалі на змаганнях ветеранів

16 спортсменів-ветеранів 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ поклали нові медалі у скарбничку здобутків.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.

Одеса відкрила перший в сезоні 2025 року етап Всеукраїнських змагань для ветеранів та військовослужбовців «Сильні України».

Слобожанці поклали у свою скарбничку досягнень 10 медалей за перше місце, 8 медалей за друге місце та 4 медалі за третє місце.

Під егідою Міністерства у справах ветеранів України та спільно з Федерацією стронгмену України зібралися 286 ветеранів війни, військовослужбовців, представників силових структур та курсантів.

5 Слобожанська бригада «Скіф» Національної гвардії України заявила на участь у змаганнях 16 військовослужбовців-ветеранів.

Слобожанські гвардійці ще жодного разу не поверталися зі змагань без медалей.

Агентство Телевидения Новости

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