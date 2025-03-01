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01.03.2025 22:21
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Загадкове сяйво помітили у небі над Харківщиною: пояснення астронома

Загадкове сяйво помітили у небі над Харківщиною: пояснення астронома

Увечері 1 березня у небі над Харковом та областю помітили атмосферне явище – яскравий вертикальний світловий слід, який користувачі соцмереж влучно описали як «Око Саурона».

Харківський астроном Володимир Кажанов у коментарі «Новинам АТН» пояснив природу цього явища.

За словами астронома, з великою ймовірністю на фото – атмосферне явище, відоме як світловий стовп. Це оптичний ефект, що виникає через відбиття світла від крижаних кристалів, що знаходяться в атмосфері. Зазвичай це спостерігається над джерелом світла на землі – ліхтарі, пожежа, прожектор та інше.

Такі явища часто спостерігаються в морозну погоду, особливо за наявності в повітрі крижаних кристалів, що відбивають світло, створюючи ефект вертикального світіння.

«Якщо це атмосферне явище – дійсно світловий стовп, то це спостерігається майже щороку у нас в Харкові та області, та загалом в Україні. Просто не всі помічають, бо це зазвичай це відбувається вночі. Для багатьох це явище дійсно рідкісне, бо не всі і не часто таке бачили в житті», – зазначив Володимир Кажанов.

Агентство Телевидения Новости

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