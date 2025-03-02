У Харкові відновили постачання в будинках, пошкоджених внаслідок масованої атаки дронів

Комунальні служби міста Харкова завершили ліквідацію наслідків масованої ворожої атаки безпілотниками, яка сталася в ніч на 1 березня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За словами міського голови Ігоря Терехова, влучання були зафіксовані в Київському, Шевченківському та Новобаварському районах. Загалом пошкоджень зазнали близько 100 будинків, де загалом було вибито більше тисячі вікон.

«Ворог влучив у житлові будинки, гіпермаркет, офісні приміщення, а також у лікарню. В тій лікарні перебували люди, обмежені в пересуванні. Я вдячний лікарям і рятувальникам, які посеред ночі оперативно евакуювали близько 60 хворих», – зазначив мер.

Ігор Терехов також повідомив, що станом на сьогодні в місті повністю відновлене теплопостачання в пошкоджених будинках.

Агентство Телевидения Новости