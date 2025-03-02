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Росіяни вдарили FPV-дронами по ліцею у Золочівській громаді на Харківщині
Сьогодні, 2 березня близько 9:00, окупанти FPV-дронами завдали удару по селу Івашки Золочівської громади Харківської області.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Внаслідок прямого влучання пошкоджено приміщення ліцею. Без постраждалих.
Також напередодні близько 22:20 військові рф завдали удару БпЛА, тип якого встановлюється, по селищу Золочів. Внаслідок влучання частково пошкоджено два приватні будинки. Без постраждалих.