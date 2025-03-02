Росіяни вдарили FPV-дронами по ліцею у Золочівській громаді на Харківщині

Сьогодні, 2 березня близько 9:00, окупанти FPV-дронами завдали удару по селу Івашки Золочівської громади Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок прямого влучання пошкоджено приміщення ліцею. Без постраждалих.

Також напередодні близько 22:20 військові рф завдали удару БпЛА, тип якого встановлюється, по селищу Золочів. Внаслідок влучання частково пошкоджено два приватні будинки. Без постраждалих.

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