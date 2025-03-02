На Харківщині медики разом із ДСНС врятували жінку вагою понад 200 кілограмів

Медики та рятувальники Харківщини разом допомогли жінці, яка задихалася, але не могла самостійно спуститися через велику вагу. Пацієнтку транспортували до машини «швидкої» та доставили до лікарні.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Напередодні вдень о 13:21 медики отримали екстрений виклик: жінка задихалася.

На місці працювала бригада №402. Завдання ускладнювала вага пацієнтки (понад 200 кг) та те, що вона перебувала на четвертому поверсі без ліфта. Самостійне транспортування було неможливим.

На допомогу прибули рятувальники ДСНС, які разом із медиками здійснили безпечне транспортування жінки до автівки ЕМД. Пацієнтку вчасно доправили до медичного закладу.

Агентство Телевидения Новости