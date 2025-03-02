Зросла кількість постраждалих внаслідок удару російського БпЛА по будинку у Харкові

У Харкові рятувальники працюють на місці влучання російського безпілотника багатоквартирний будинок в Київському районі. Відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Вогонь охопив кілька квартир на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку.

«На дану хвилину троє постраждалих: 21-річний чоловік, 80-річна жінка та 50-річний чоловік. Усі від госпіталізації відмовилися», – написав Терехов.

Агентство Телевидения Новости