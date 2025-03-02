Другое
Перейти к списку новостей
02.03.2025 22:48
Просмотров: 70

Троє людей постраждали внаслідок удару окупантів по Харкову, горить будинок

Троє людей постраждали внаслідок удару окупантів по Харкову, горить будинок

Увечері 2 березня близько 22:00 окупанти вдарили безпілотником по центральній частині Харкова. Російський БпЛА влучив у багатоквартирний будинок, відомо про трьох постраждалих. Горять квартири на верхньому поверсі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинок у Київському районі Харкова.

«Постраждав 21-річний чоловік, без госпіталізації. Внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загоряння квартир. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих будинках», – написав Синєгубов.

Пізніше ще двоє людей звернулися до медиків, постраждалим надали допомогу на місці.  

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 