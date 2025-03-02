У знищеній дроном квартирі людей не було: дані прокуратури щодо наслідків удару по Харкову

2 березня о 10:00 ворожий ударний БпЛА влучив у п’ятиповерхівку в Київському районі Харкова. За попередніми даними, росіяни застосували безпілотник «Шахед» або «Герань-2». Кількість постраждалих збільшується, ні місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«В тій квартирі, в яку було безпосереднє влучання, ніхто не мешкав. Власник зараз перебуває не в Харкові. Тому ми зараз не маємо серйозних жертв», – сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, вже семеро людей звернулися за медичною допомогою.

Агентство Телевидения Новости