У Харкові комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки рф

Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки влучання російського дрона в житловий будинок в Київському районі. Окупанти вдарили по Харкову ввечері 2 березня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Зранку після атаки на місто харківські комунальники прибирають уламки скла, габаритне сміття та впорядковують територію. Станом на 9:00 комунальники закрили майже 80% пошкоджених вікон у квартирах та 100% – у місцях загального користування.

Фахівці КП «Житлокомсервіс» продовжують обстеження будинків, що зазнали руйнувань, та надають мешканцям інформацію про отримання допомоги через програму «єВідновлення».

Нагадаємо, напередодні ввечері близько відбулося влучання БпЛА «шахед» у багатоповерхівку в центрі Харкова. У квартирах зайнялася пожежа, пошкоджені вікна та припарковані поруч автомобілі. Постраждали четверо чоловіків та три жінки. Також гострої реакції на стрес зазнав 6-річний хлопчик. Всім надано допомогу на місці.

Агентство Телевидения Новости