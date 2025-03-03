Удар дрона по будинку та обстріл екопарку: окупанти атакували дронами Харків та передмістя

Восьмеро людей постраждали, серед них – шестирічна дитина, хлопчик. У Харкові 2 березня близько 22:00 російський безпілотник влучив в останній поверх п’ятиповерхівки. Пошкоджено чотири будинки, вибито майже півтори сотні вікон. На місці влучання сталась пожежа. Як розповіли рятувальники, горіло на вісімдесяти квадратних метрах, пожежу загасили. Також до роботи залучили кінологічний розрахунок, на місці працювали психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також було задіяно автобус швидкого реагування міськради для надання допомоги мешканцям будинку. Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували п’ятьох людей. Прокурори та слідчі поліції зафіксували воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури

Ворог для удару використав БпЛА під назвою «Герань-2». На місці вилучено уламки для кримінального провадження доведення винуватості рф у вчиненні чергового воєнного злочину. За фактом дій окупантів відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

О першій годині ночі ворожий безпілотник атакував селище Лісне під Харковом. Під уларом опинився «Фельдман Екопарк». Дві тварини загинули, ще п’ять поранено. Безпілотник поцілив у центральну частину Харківського екопарку, поряд з контактною зоною. Тварини там зовсім ручні, з ними приїздять гратись діти. За словами працівників Екопарку, це не перше влучання ворожих снарядів. Відновлення в Екопарку триває постійно.

Іван Достов, директор «Фельдман Екопарк»

Пошкоджено дуже багато вікон, вибито, повідривало від вольєрів листи металу. За мною зруйнований будиночок дитини та матері, в якому там матусі могли змінити підгузки, дітям медпункт зруйнований, зруйнований дуже багато вибито шибок, навіть які знаходилися у 200 м звідси.

Попри російські обстріли «Екопарк» продовжує роботу. Тут допомагають диким, екзотичним та домашнім тваринам, врятованим із зони активних бойових дій.





Агентство Телевидения Новости