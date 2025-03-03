На Прикарпаття побили та пограбували військового з Харкова

В Івано-Франківська області побили та пограбували військовослужбовця з Харкова. Подія сталась 28 лютого у лісовому масиві поблизу села Шепарівці Коломийського району.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Повідомлення про пограбування до поліцейських Коломийщини надійшло від 27-річного мешканця Харкова, Потерпілий – військовослужбовець, який перебуває на лікуванні на Прикарпатті. Зі слів заявника, двоє невідомих чоловіків напали та побили його. Також, відібрали понад 110 тисяч гривень та мобільний телефон. Після чого покинули місце злочину.

Потерпілий самотужки добрався на найближчого населеного пункту, де перехожі допомогли зателефонувати до поліції. При спілкуванні з правоохоронцями заявник дав чіткий опис нападників.

Підозрюваних затримали на одній із вулиць районного центру. Нападниками виявились 20 та 26-річні мешканці Коломиї. Обидва раніше судимі за вчинення майнових злочинів. При поверхневому огляді у затриманих вилучено частину викрадених коштів. Іншу частину, вони потратили на власні потреби.

Слідчі територіального підрозділу поліції затримали нападників в процесуальному порядку. Обом фігурантам повідомлено про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану.

За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, їм загрожує максимальне покарання до десяти років за ґратами.

Агентство Телевидения Новости