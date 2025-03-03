Довічне увʼязнення загрожує вчителю фізкультури, який ґвалтував дітей у Харкові

У Харкові вчитель фізичної культури, який у 2018-2021 роках працював у різних навчальних закладах Харкова, ґвалтував та чинив сексуальні дії стосовно школярів. Потерпілими стали четверо хлопчиків віком 11-13 років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зловмисник звільнився та переїхав жити до Почаївської Лаври, де його і затримали правоохоронці у вересні 2024 року.

«Після масштабного розголосу цієї справи у медіа до правоохоронців звернулись й інші чоловіки, які стали жертвами педофіла. Встановлено, що ще у 1998-1999 роках чоловік, будучи спортивним тренером у дитячому футбольному гуртку в Харкові, розбещував двох хлопчиків, яким не виповнилось 16 років», – розповіли в прокуратурі.

Затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного чоловіка за фактами зґвалтування осіб, які не досягли чотирнадцяти років, вчиненого повторно, та розбещення неповнолітніх (ч.ч. 4, 6 ст. 152, ч.ч. 1, 2 ст. 156 КК України).

Обвинувачений очікує на вирок, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова. За скоєне фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости