У Харкові комунальники відновили водопостачання у пошкодженому будинку на набережній

Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» провели обстеження та відновили постачання води в будинку, що постраждав від атаки безпілотника на Харківській набережній.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказав начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» Валерій Харлан, після отримання дозволу відповідних служб фахівці перевірили стан комунікацій.

«Під час огляду з’ясувалося, що наші мережі не зазнали пошкоджень. Подачу води відключено тільки в найбільш постраждалій квартирі», – зазначив він.

Агентство Телевидения Новости