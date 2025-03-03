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У Ілона Маска народилася чотирнадцята дитина

У Ілона Маска народилася чотирнадцята дитина

Ілон Маск знову став батьком. Це вже чотирнадцята дитина 52-річного мільярдера та четверта спільна з топменеджеркою Neuralink Шивон Зіліс.

Про це повідомляє Кореспондент.

Новонародженого хлопчика назвали Селдоном Лікургом. Він з’явився на світ ще кілька місяців тому, однак про це стало відомо лише зараз. У пари вже підростають близнюки Страйдер і Азур, а також донька Аркадія.

«Обговорили з Ілоном, і у світлі дня народження нашої красуні Аркадії, ми вирішили, що краще безпосередньо повідомити про [народження] нашого чудового та неймовірного сина Селдона Лікурга. Складений як гігант, із міцним золотим серцем. Люблю його дуже сильно», – поділилася Шивон у соцмережах.

Агентство Телевидения Новости

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